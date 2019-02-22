Dini görünümlü terör siteleri markajda
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Dini görünümlü terör örgütlerinin internet ortamındaki yayınlarına ilişkin olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler, hukuki ve teknik incelemeler sonrası idari tedbirlerin konusu olmakta ve sulh ceza hâkiminin onayına sunulmaktadır” dedi.
İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Bakan Turhan’ın yanıtlaması istemiyle önerge verdi. Oral, önergesinde, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), radikal dini fikirler içeren internet siteleriyle alakalı özel bir çalışma yürütmekte midir? ‘https://ilimvecihad.net’ adresli internet sitesiyle alakalı bir erişim engelleme işlemi bugüne kadar neden yapılmamıştır?” sorularını yöneltti. Oral’ın önergesini yanıtlayan Bakan Turhan, “BTK tarafından kurulan bilgi ihbar merkezine gelen ve kanunda sınırlı olarak sayılmış içeriklere ilişkin ihbarlar, kanun kapsamında değerlendirilmekte ve işlem yapılmaktadır. ‘https://ilimvecihad.net’ isimli internet sitesi hakkında, gerekli işlemler tesis edilmiş olup bu işlemler, Ankara 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nin 09 Ocak 2019 tarihli kararı ile onaylanmıştır” bilgisini aktardı.
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