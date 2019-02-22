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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / ANKARA
22.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dini görünümlü terör siteleri markajda

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Dini görünümlü terör siteleri markajda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Dini görünümlü terör örgütlerinin internet ortamındaki yayınlarına ilişkin olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler, hukuki ve teknik incelemeler sonrası idari tedbirlerin konusu olmakta ve sulh ceza hâkiminin onayına sunulmaktadır” dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Bakan Turhan’ın yanıtlaması istemiyle önerge verdi. Oral, önergesinde, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), radikal dini fikirler içeren internet siteleriyle alakalı özel bir çalışma yürütmekte midir? ‘https://ilimvecihad.net’ adresli internet sitesiyle alakalı bir erişim engelleme işlemi bugüne kadar neden yapılmamıştır?” sorularını yöneltti. Oral’ın önergesini yanıtlayan Bakan Turhan, “BTK tarafından kurulan bilgi ihbar merkezine gelen ve kanunda sınırlı olarak sayılmış içeriklere ilişkin ihbarlar, kanun kapsamında değerlendirilmekte ve işlem yapılmaktadır. ‘https://ilimvecihad.net’ isimli internet sitesi hakkında, gerekli işlemler tesis edilmiş olup bu işlemler, Ankara 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nin 09 Ocak 2019 tarihli kararı ile onaylanmıştır” bilgisini aktardı.

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