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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tahsin BAYTAR- Satılmış AKKAŞ/ DHA
13.04.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Kız kardeşlerini öldürmüştü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı...

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Çayüstü köyünde silahla öldürülmüş olarak bulunan kız kardeşlerin, ağabeyleri tarafından 4 yıldır cinsel istismara uğradıkları, bu durumu anne ve babalarına anlattıkları için öldürüldüğü ortaya çıktı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, evlerinde başlarından tabancayla vurularak öldürmüş halde bulunan kız kardeşler Aysel Şahin (20) ve Hatice Şahin'i (16), ağabeyleri Bayram Şahin (21) öldürdüğünü itiraf etti. Otopside Aysel Şahin'in 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Dinar'a bağlı Çayüstü köyü merkezine yaklaşık bir kilometre mesafedeki evde, dün öğle saatlerinde Aysel ve Hatice Şahin kardeşleri, silahla vurulmuş halde bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemede de 2 kardeşin başlarından vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Kız kardeşlerin cansız bedenleri, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma köye giriş ve çıkışları kapattı. Ardından da mahkemeden alınan arama kararı ile Cumhuriyet Savcısı gözetiminde köydeki evlerde arama yaptı.

AĞABEY İTİRAF ETTİ

Jandarma olayın ardından anne baba ile 4 kardeşi ifadeye aldı. Kardeşlerin en büyüğü olan Bayram Şahin ise gözaltına alındı. Şahin, sorgusunda kardeşlerini öldürdüğünü itiraf etti. Bayram Şahin'in ifadesi doğrultusunda çifte cinayette kullanılan tabanca olay yerine yaklaşık 700 metre mesafede toprağa gömülü olarak bulundu.

5 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ANLAŞILDI

Öte yandan Aysel ve Hatice Şahin kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Yapılan otopside Aysel Şahin'in 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Cenazelerin buradaki işlemlerin ardından toprağa verileceği belirtildi.

4 YILDIR İSTİSMAR EDİYORMUŞ

Afyon'un Dinar ilçesinde 5 aylık hamile Aysel ve Hatice Şahin kardeşlerin öldürülmesi olayıyla ilgili jandarma, anne, baba ve ağabeyin ifadelerine başvurdu. Adli Tıp'tan alınan bilgiler ve çelişkili ifadelerden yola çıkan jandarma, ağabey Bayram Şahin'in Aysel ve Hatice Şahin'e 2015 yılından bu yana istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Aysel Şahin'in cinsel saldırı sonucu hamile kaldığı, iki kız kardeşin durumu anne ve babalarına anlattığı belirlendi. Bayram Şahin'in olaydan bir gün önce yaptığı plan doğrultusunda, kardeşleri Aysel ve Hatice Şahin'i tek başına öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ağabeyleri Bayram Şahin tarafından öldürüldükleri ortaya çıkan Aysel ve Hatice Şahin kardeşlerin cenazeleri, yakınları tarafından Dinar Devlet Hastanesi'nden alınarak, Çayüstü köyüne getirildi. Baba evinin önünde helallik alındıktan sonra cenazeler, köy mezarlığına götürüldü.

​Dün gözaltına alınan, bugün de serbest bırakılan baba Nihat Şahin geldikten sonra, öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası kız kardeşler, aynı cenaze aracıyla köy mezarlığına götürülerek, yan yana toprağa verildi. Anne Elif Şahin ise rahatsızlandığı için cenazeye katılamadı.

Cenazede, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ile Dinar Belediye Başkanı AK Parti'li Nihat Sarı da yer aldı.

Kız kardeşlerini öldürmüştü Kan donduran detaylar ortaya çıktı...

TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 2 kız kardeşini başlarından vurarak öldürdüğünü itiraf eden ağabey Bayram Şahin, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Önce Dinar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen ardından adliyeye getirilen Şahin, savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik sorgusu devam eden Bayram Şahin, adliye girişinde basın mensuplarının cinayetle ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kız kardeşlerini öldürmüştü Kan donduran detaylar ortaya çıktı...




 

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