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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
02.12.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Dilek Bozal cinayetinde yeni gelişme

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Dilek Bozal cinayetinde yeni gelişme

BURSA'da dolaşmaya çıktıkları otomobilde silah pazarlığı yaparken tabancanın ateş alması sonucu Dilek Bozal’ın (26) ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanığın davası, karara kaldı. Savcı, ölen kadının sevgilisi olduğu belirtilen ve olayın ardından tutuklanıp 9 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Muhammet E. (29) hakkında müebbet hapis talep etti. Muhammet E., "Olay sırasında silaha dokunmuş değilim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 13 Haziran gecesi merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Dilek Bozal, Muhammet E., Yasin K. ve Resul E., kiraladıkları otomobille gece dolaşmaya çıktı. Yüksek İhtisas Hastanesi’nin bahçesine gelen grubun yanına Oğuz T. de geldi. 4 erkek, iddiaya göre, bir ara tabanca satışı için pazarlık yapmaya başladı. Resul E., tabancayı çıkarıp Muhammet E.’ye verdi. Bu sırada tabanca ateş aldı ve Muhammet E.nin yanında oturan Dilek Bozal bacağından yaralanarak bayıldı.

Genç kadının yaralandığını fark etmeyip, silah sesinden korkup bayıldığını düşündüklerini öne süren Muhammet E., Yasin K. ve Resul E., Dilek Bozal’ı otomobille 1 saat dolaştırıp ayılmasını bekledi. Bir kokoreççiden soğan alan 3 kişi, Dilek Bozala koklattı. Ancak Bozal ayılmadı. Bunun üzerine paniğe kapılan Muhammet E. ile Yasin K., yaralı kadını bir özel hastanenin acil servisine götürdü.

AŞIRI KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Acil serviste yapılan muayenede Dilek Bozalın aşırı kan kaybından yaşamını yitirdiği belirlendi. Bozalın öldüğünü öğrenen Muhammet E., Yasin K., aynı otomobille kaçtı. Muhammet E. ve Yasin K.nin genç kadını hastaneye getirdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Kurulan özel ekip, Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, otomobili ve şüphelileri tespit etti. Dilek Bozal’ı öldürdüğü öne sürülen sevgilisi Muhammet E. ile diğer 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet E. ve Yasin K. tutuklandı, Resul E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 5inci Ağır Ceza Mahkemesinde adam öldürmek suçlamasıyla yargılanan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Dava sürecinde 2 tutuklu sanık da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

SAVCI, MÜTALAA VERDİ

Davanın son duruşmasına Muhammed E., Yasin K., Resul E.ÿve Oğuz T. ile avukatları katıldı.ÿMütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, Dilek Bozalın sevgilisi Muhammet E. hakkında müebbet hapis cezası ve ayrıca ruhsatsız silah taşımak suçundan 2 yıl hapis, Yasin K.nin ruhsatsız silah taşımak suçundan yeterli delil elde edilemediğinden beraatini, Resul E. ve Oğuz T.nin ise ruhsatsız silah taşımak suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

"SUÇLU DEĞİLİM, BERAATİMİ İSTİYORUM"

Savcının mütalaasını kabul etmediğini söyleyen sanık Muhammed E. ise "Yapmadığım bir olaydan dolayı 9 ay boyunca tutuklu kaldım. Silaha dokunmuş değilim. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğu yönünde savunma yaptı. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar verilmek üzere 7 Şubat 2019 tarihine erteledi.

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