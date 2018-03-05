Dilara cinayetinde korkunç detaylar

KORKUTELİ ilçesinde yaşayan ev hanımı 2 çocuk annesi Dilara Kandak, 22 Ocak tarihinde ortadan kayboldu. Baba Mehmet Kandak, kızı hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Çiftçilik yapan eşinden 2 yıl önce ayrıldığı öğrenilen genç kadının 2 çocuğuna ise babasının baktığı öğrenildi.

Aileye dün, Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkisinde ormanlık alan içindeki tarlada vücudunun bir bölümü toprağa gömülmüş bir kadın cesedi bulunduğu bilgisi verildi. Cesedi bölgede çobanlık yapan bir çobanın köpeğinin bulduğu ve çobanın hemen polise bilgi verdiği belirtildi.

Polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Battaniyeye sarılmış ve çıplak olarak toprağa gömülü vaziyette bulunan genç kadının elleri ve ayaklarının bağlı olduğu ileri sürüldü. Olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kandak'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'KUZUM SENİ ÇOK ARADIM AMA BULAMADIM'

Sabah erken saatlerinde genç kadının yakınları, Adli Tıp'a gelerek cenazeyi almak için beklemeye başladı. 24 Ocak tarihinden bu yana kayıp olduğu öğrenilen genç kadının teyzesi Şükran Koca, "Kuzum, seni çok aradık ama bulamadık' diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Koca'yı sakinleştirmeye gelen diğer teyzesi Fatma Çaltı ise feryatlara dayanamayıp baygınlık geçirdi.

Yapılan otopsinin ardından genç kadının cenazesi ailesi ve yakınları tarafından, Korkuteli ilçesi İmrahor Mahallesi'nde toprağa verilmek üzere alındı.

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.