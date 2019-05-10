Dikkatli geç yaşamayı seç
Karayolu Trafik Haftası kapsamında yüzlerce öğrenci ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla Çemberlitaş’tan Sultanahmet’e yürüdü.
2019 Yılı Karayolu Trafik Haftası kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma personeli öğrencilerle birlikte Çemberlitaş’ta bir araya geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi ve İstanbul Belediye Başkanvekili Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu’nun da katıldığı etkinlikte yüzlerce öğrenci ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’, ‘Dikkatli geç, yaşamayı seç’ pankartları taşıdı. Turistler yürüyüş esnasında atlı birliklere yoğun ilgi göstererek polis ve jandarma personelini alkışladı. Programın sonunda da Özel Harekât polisleri gökyüzünde helikopter üzerinde gösteri düzenledi.
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