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    Dikkat! Meteoroloji saat verdi! Üç ile uyarı

    AA - İHA
    27.05.2018 - 07:00 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Bursa, Kocaeli ve Yalova için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. İstanbul'da da etkili olan yağış, Kocaeli'de gece başladı ve etkisini gösterdi, bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

    Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinden saat 12.00'ye kadar Bursa, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli gök gürültülü sağanak (21-50 kilogram/metrekare) bekleniyor.

    Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

    Dikkat Meteoroloji saat verdi Üç ile uyarı

    KOCAELİ'DE YAĞIŞ GECE BAŞLADI

    Kocaeeli’de gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış kısa sürede etkisini gösterdi. Kentte bir çok ev iş yerini su bastı.

    Gece saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış Kocaeli’de su baskınlarını sebep oldu. Bazı ev ve ve iş yerlerinin bodrum katları ile sokakları su bastı. Binaların üst katlarında oturan vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı.

    Sağanak yağış nedeniyle cadde sokaklar göle döndü. Göle dönen caddelerde sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri su basan ev iş yerlerinde su tahliyesi yaptı.

    İSTANBUL'DA DA YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

    İstanbul genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Yapılan son uyarıların ardından il genelinde sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor.

    Etiketler: Yağmur , Meteoroloji , gündem
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