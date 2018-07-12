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Dikkat... İstanbul'un işlek güzergahında otobüs yandı
Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA)
12.07.2018 - 18:26 | Son Güncelleme:
Vatan Caddesi Kavşağı'nda O3 Bayrampaşa istikametinde otobüs yandı. Yanan otobüsten zaman zaman patlama sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası otobüsteki yangın söndürüldü.
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