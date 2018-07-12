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    Dikkat... İstanbul'un işlek güzergahında otobüs yandı

    Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA)
    12.07.2018 - 18:26 | Son Güncelleme:

    Vatan Caddesi Kavşağı'nda O3 Bayrampaşa istikametinde otobüs yandı. Yanan otobüsten zaman zaman patlama sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası otobüsteki yangın söndürüldü.

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    • Bayrampaşada otobüs yandı
    • Bayrampaşada otobüs yandı
    • Bayrampaşada otobüs yandı
    • Bayrampaşada otobüs yandı

    Alevlerin sardığı otobüsten dumanlar yükselirken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

    Bölgede güvenlik önlemi alınırken araçlar ulaşımı kontrollü şekilde sağlandı.

    Dikkat... İstanbulun işlek güzergahında otobüs yandı

    Etiketler: Otobüs , Yangın , Trafik
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