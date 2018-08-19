Dikkat! İstanbul'da bu yollar kapalı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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19.08.2018 - 07:58, Son Güncelleme:

Dikkat! İstanbul'da bu yollar kapalı

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Dikkat! İstanbul'da bu yollar kapalı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yılı provalarının yapılacağı Vatan Caddesi ve bazı bağlantı yolları bu sabah 07.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi ve törenin yapılacağı bazı yollar 30 Ağustos'ta trafiğe kapalı olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yılı provaları için Vatan Caddesi ve bazı bağlantı yolları 07.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurduğu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü imzalı açıklamada ise kapatılan yollar ve alternatif güzergâhlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"19.08.2018 ve 30.08.2018 tarihlerinde ilimizde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 96. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 07.00 ile 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERGÂHLAR:

Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler,
D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi
10. Yıl caddesinden Vatan Caddesi girişi
Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi
Oğuzhan Caddesinden Vatan Caddesi girişi
Sofular Caddesinden Vatan Caddesi girişi
Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi
Akdeniz caddesinden Vatan Caddesi girişi
Akşemşettin caddesinden Vatan Caddesi girişi
Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişi
Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi
Vatan Caddesine çıkan tüm Cadde ve Sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR:

Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi"

 

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