Digiturk aboneliğinden çıkan askerlere FETÖ operasyonu
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasında bulunan 7 televizyon kanalının Digiturk platformundan çıkarılması nedeniyle örgüt lideri Fetullah Gülen’in talimatı ile aboneliklerini sonlandırdıkları iddiasıyla 33 asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Kanal Türk, Yumurcak TV, Irmak TV, Mehtap TV kanalları Digiturk’ten çıkarıldığı için ayrıldıklarını beyan eden askerler hakkında abonelikten ayrılış nedenlerini bildirdikleri dilekçe ve ses kayıtları incelenerek gözaltı kararı alındı. Şüphelilerden Binbaşı Ahmet S.G., Uzman Çavuş Turhan G., Astsubay Ersin D.’nin Digiturk’ten ayrılırken müşteri temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerin ses kayıtları da soruşturma dosyasına girdi.
HOCAEFENDİ KANALI
İddiaya göre şüpheliler “Yumurcak TV’den, biz Kanal 7’den hocaefendinin sohbetlerini dinliyorduk. Onları artık dinleyemiyoruz. Allah hoca efendinin hakkını kimsede bırakmaz bunu da ilgililere söyleyin” diyerek Digiturk aboneliklerini iptal ettirdiler.
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