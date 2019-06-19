Didim ve Söke'de lastik botlarda 131 kaçak yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDidim ve Söke'de lastik botlarda 131 kaçak yakalandı
GeriGündem Didim ve Söke'de lastik botlarda 131 kaçak yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir ÖZEN/AYDIN, (DHA)
19.06.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Didim ve Söke'de lastik botlarda 131 kaçak yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Didim ve Söke'de lastik botlarda 131 kaçak yakalandı

AYDIN'ın Didim ve Söke ilçelerinde durdurulan 4 ayrı lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 131 kaçak göçmen yakalandı.

Söke'de görevli Sahil Güvenlik uçağı, dün saat 02.30 sıralarında, Menderes Deltası'nın kuzeyinde hareket halindeki bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 25'i Suriye, 13'ü Irak ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere toplam 41 kaçak yakalandı. 14'ü erkek, 5'i kadın ve 22'si çocuk olan grup, kıyıya çıkarıldı.

Aynı gün saat 03.30 sıralarında, Didim'in Panayır Adası'nın kuzeyinde makine arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundu. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu, 21'i Suriye, 8'i Filistin, 3'ü Kongo ve 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 33 kaçağı kurtardı. 11'i erkek, 7 kadın ve 15'i çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.

Saat 04.00 sıralarında ise bu kez Panayır Adası'nın güneyinde makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki kaçaklar, yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botundaki ekipler, lastik bottaki 15'i Filistin, 5'i Suriye, 3'ü Yemen, 2'si Irak, 1'i Somali ve 1'i Mısır uyruklu olmak üzere toplam 27 kaçağı kurtardı. 22'si erkek ve 5'i kadın olan kaçaklar, kıyıya getirildi.

Son olarak bugün saat 03.30 sıralarında, Didim'in Bulamaç Adası açıklarında bir lastik bot durduruldu. 30 Suriye uyruklu kaçak yakalandı. Yakalanan toplam 131 kaçak, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Trabzon'daki sel: 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi aranıyor
İstanbul güne yağmurla başladı
Çorlu’nun son Yahudisi hayatını kaybetti: Geride yaptığı hayırlar kaldı
Otel buluşması hakkında adaylardan açıklamalar