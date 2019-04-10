Dicle'deki sır
Batman’da yaşayan, Hayriye (31) ve Burhan Arıca çifti boşanma kararı aldı. İki hafta önce Ağrı’ya taşınan sağlık memuru Hayriye Arıca, 5 yaşındaki çocuğunu yanına aldı.
Burhan Arıca, 30 Mart’ta “Anlaşmalı boşanma meselesini konuşalım” diyerek eşini Batman’a çağırdı. En son eşiyle Hasankeyf’te görülen Hayriye Arıca’nın cesedi Dicle Nehri’nin kıyısında bulundu.
Arıca’nın vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi. Burhan Arıca ise kayıplara karıştı. Arıca’nın ailesi, oğullarının bulunması için savcılığa başvurdu. Avukat Neşe Erpolat savcılığın üç ihtimal üzerinde durduğunu ifade etti.
Hayriye Arıca’nın eşi tarafından öldürülmüş olabileceğinin yanı sıra intihar ya da kaza sonucu nehre düşmesi ihtimali de araştırılıyor.
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