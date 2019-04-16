DİB-MBSTS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı - DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS) 13 Nisan Cumartesi günü yapılmıştı. DİB-MBSTS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından 16 Nisan Salı günü yayımlandı. Soru-cevap duyurusu ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2019-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
13 Nisan 2019 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2019-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 16 Nisan 2019 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir. ÖSYM’nin 2019 takvimine göre DİB-MBSTS sonuçları 7 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak.
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