DGS saat kaçta başlayacak? Sınav kaç dakika sürecek?
Önlisan eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyenlerin girdiği 2019 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) bugün gerçekleşecek. Öğrencilerin sınava girmeden önce nüfus cüzdanını sınav giriş belgesini yanında bulundurması, belirtilen saatte sınav binasında yer alması zorunlu. Peki, DGS saat kaçta başlayacak? Sınav kaç dakika sürecek?
DGS’de adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Peki, DGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
Adaylar, 2019-DGS için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav 10.15 ‘te başlayacak ve 120 soru için adaylara 150 dakika süre verilecek. Sınav saat 12.45 ‘de sona erecek.
Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınavın cevaplama süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.
ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
a) 2019-DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir.
b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORT: Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,
• T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışında;
• sürücü belgesi,
• meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
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