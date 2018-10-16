DGS ek tercih sonuçları zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2018 Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) ek yerleştirme tercihinde bulunacak adaylara verilen süre bugün doluyor. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarına imkan sağlayan DGS ek yerleştirme tercih işlemleri 11 Ekim'de başlamıştı. Peki, DGS ek tercih sonuçları zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tercih işlemleri, bugün saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarına imkan sağlayan DGS ek yerleştirme tercih işlemleri ise 11 Ekim'de başlamıştı. DGS ile bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları zaman açıklanacak?
2018 DGS ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.
YÖK'ten DGS adaylarına 'mazeret kaydı' müjdesi
ANKARA Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama ile 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adaylardan mazereti kabul edilenlerin kaydının, 26 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacağı bildirildi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10 Ekim 2018 tarihli toplantısında; 2018Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama kapsamında Başkanlığımızca üniversitelerimize yerleştirilen adaylar ile 2018 Dikey Geçiş Sınavı sonucuÖSYM tarafından yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin 26 Ekim 2018 tarihine kadar kaydının yapılmasına kara verildi.
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