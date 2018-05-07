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    DGS başvurusu ne zaman alınacak? İşte çıkmış sorular

    Hürriyet Haber
    07.05.2018 - 16:38 | Son Güncelleme:

    DGS başvurusu için geri sayım devam ediyor. Ön Lisans alanından Lisans alanına geçiş yaparak eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen binlerce vatandaş, DGS başvurusu ve çıkmış sorular araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, ÖSYM'nin verdiği bilgilere göre DGS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, 2018 yılının DGS başvurusu ve çıkmış sorular hakkında detaylı bilgiler

    DGS başvurusu için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Eğitimlerini lisans düzeyinde tamamlamak isteyen binlerce kişinin hazırlıklarını sürdürdüğü DGS, 2018 yılında temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki, DGS başvurusu ne zaman ve nereden yapılacak? İşte, çıkmış sorular ve sınavda çıkacak soru sayısının detayları

    DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

    2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın başvuruları ise 16-24 Mayıs tarih aralığında alınacak. Sınav sonuçları, yine ÖSYM internet sitesi üzerinden 16 Ağustos Perşembe günü erişime açılacak.

    DGS SORULARI NELER OLACAK?

    Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

    ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

    DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

    DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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