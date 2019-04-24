DGS başvuruları bugün başlıyor - Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru sürecinin bugün itibariyle başlayacağını duyurdu. Açık öğretim ön lisans programları ile meslek yüksekokulları bitirenlerin lisans programına geçiş yapmak isteyenlerin gireceği DGS, 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak. Peki, DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
ÖSYM’nin yıl içerisinde gerçekleştirdiği pek çok sınavdan biri olan DGS’nin başvuruları bu yıl 26 Nisan – 8 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmelerine olanak sağlayan sınavın başvuruları, DGS 2019 başvuru kılavuzu yayınladıktan sonra başlayacak.
SINAV SORULARI HAKKINDA
DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 180 dakika (3 saat) sürmektedir. Sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
30 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan DGS’nin sonuç tarihi de belli: 25 Temmuz.
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