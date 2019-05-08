DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? Son gün uyarısı!
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru süreci bugün sona eriyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi ya da sınav başvuru merkezleri üzerinden başvurularını yapan adaylar, ücretleri ise internet üzerinden ya da bankamatikler aracılığıyla yatırabilecek. İşte, DGS başvurusu için ÖSYM'nin uyarısı ve başvuru ücretinin yatırılacağı banka hakkında bazı bilgiler
DGS başvuru işlemi için son güne girildi. 8 Mayıs tarihinde sona erecek olan DGS başvurusu, ÖSYM'nin E-İşlemler sayfası aracılığıyla yapılabilecek. DGS başvuru ücreti ise bankamatikler ya da online işlemler aracılığıyla yatırılabilecek. İşte, ÖSYM'nin yayımladığı son gün duyurusu;
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ilişkin internet aracılığıyla yapılacak başvuruların bugün biteceği hatırlatıldı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan yapılan paylaşımda, 2019 DGS için internet aracılığıyla bireysel başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği ifade edildi.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
ÖSYM'nin belirlediği DGS ücreti, bu yıl 120 TL olacak. İlk başvuruyu kaçıran ve geç başvuru sürecinden faydalanmak isteyen adaylar ise 21 Mayıs tarihinde 180 TL ödeyerek bu işlemi gerçekleştirebilecek.
Adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin online ödeme ekranından kredi kartı ve banka kartı ile yatırabileceği gibi aşağıdaki bankalar üzerinden de para yatırma işlemi gerçekleştirilebilecek;
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
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