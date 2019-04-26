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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.04.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

DGS başvuru işlemleri ÖSYM tarafından alınıyor! Başvuru ücreti ne kadar?

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DGS başvuru işlemleri ÖSYM tarafından alınıyor! Başvuru ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları için adayların merakla beklediği süreç başladı. Öğrenimlerini iki yıldan dört yıla tamamlamak isteyen birçok vatandaşın gündeminde yer alan DGS başvurusu, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden tamamlanacak. Adaylar, E-Devlet ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapacakları girişte verecekleri bilgilerin ardından sınav ücretlerini yatırarak DGS başvurularını tamamlayacak

Bu yıl 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru işlemleri bugün başladı. 8 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan DGS başvuruları, ÖSYM sisteminde bilgileri ve fotoğrafı eski olanlar için sınav başvuru merkezlerinde gerçekleştirilecek. Bu işlemlerin ardından ücret ödeme süreci ile başvurular tamamlanacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

ÖSYM'nin belirlediği DGS ücreti, bu yıl 120 TL olacak. İlk başvuruyu kaçıran ve geç başvuru sürecinden faydalanmak isteyen adaylar ise 21 Mayıs tarihinde 180 TL ödeyerek bu işlemi gerçekleştirebilecek.

DGS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin online ödeme ekranından kredi kartı ve banka kartı ile yatırabileceği gibi aşağıdaki bankalar üzerinden de para yatırma işlemi gerçekleştirilebilecek;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

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