DGS başvuru işlemleri ÖSYM tarafından alınıyor! Başvuru ücreti ne kadar?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları için adayların merakla beklediği süreç başladı. Öğrenimlerini iki yıldan dört yıla tamamlamak isteyen birçok vatandaşın gündeminde yer alan DGS başvurusu, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden tamamlanacak. Adaylar, E-Devlet ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapacakları girişte verecekleri bilgilerin ardından sınav ücretlerini yatırarak DGS başvurularını tamamlayacak
Bu yıl 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru işlemleri bugün başladı. 8 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan DGS başvuruları, ÖSYM sisteminde bilgileri ve fotoğrafı eski olanlar için sınav başvuru merkezlerinde gerçekleştirilecek. Bu işlemlerin ardından ücret ödeme süreci ile başvurular tamamlanacak.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
ÖSYM'nin belirlediği DGS ücreti, bu yıl 120 TL olacak. İlk başvuruyu kaçıran ve geç başvuru sürecinden faydalanmak isteyen adaylar ise 21 Mayıs tarihinde 180 TL ödeyerek bu işlemi gerçekleştirebilecek.
Adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin online ödeme ekranından kredi kartı ve banka kartı ile yatırabileceği gibi aşağıdaki bankalar üzerinden de para yatırma işlemi gerçekleştirilebilecek;
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
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