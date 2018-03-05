DGS 2018 ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı başvuruları

Ön Lisans eğitimlerini bölümleriyle alakalı dört yıllık lisans eğitimiyle tamamlamak isteyen öğrenciler gireceği DGS hakkında adaylar araştırma yapmaya devam ediyor. DGS 2018'in yaklaşmasıyla birlikte binlerce aday üniversiteden 4 yıllık lisans diploması alabilmek için yarışacak. Peki, 2018 DGS ne zaman yapılacak? İşte DGS 2018 hakkında adayların merak ettiği tüm detaylar...

DGS 2018 NE ZAMAN?

Her yıl, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından organize edilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. DGS başvuruları ise 16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında adaylar tarafından ÖSYM'ye yapılacak. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2018 DGS sonuçları ise 02 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

Ayrıca kesin olmamakla beraber adayların bu yılda geçen yıllarda olduğu gibi 20 tercih hakkının olacağı öngörülüyor. 2018 DGS hakkında ÖSYM'den açıklama geldikçe gelişmeleri hurriyet.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksek okulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.

ADAYLAR HANGİ BÖLÜMLER İÇİN TERCİH YAPACAK?

Adaylar, yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanacak. Hangi ön lisans programlarından mezun olan/olacak adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri yine ÖSYM tarafından yayımlanacak tablolarda görüntülenebilecek.

Anadolu Üniversitesi açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak ÖSYM tarafından yayımlanacak tablodaki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.