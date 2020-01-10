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DHA-Bülent PINARBAŞI
Haber Giriş: 10.01.2020 - 11:24,Son Güncelleme:/

Devrilen arazözün sürücüsü öldü

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Devrilen arazözün sürücüsü öldü

İZMİR’in Aliağa ilçesindeki Tüpraş rafinerisinde, kontrolden çıkıp, devrilen arazözün sürücüsü Murat Erem (31), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Tüpraş Aliağa Rafinerisi’nde meydana geldi. Murat Erem, sabah vardiyası öncesi arazözün rutin kontrolü için sürüşe çıktı. Virajda, Erem’in kontrolünden çıkan arazöz, vananın üzerine devrildi. Kazada arazöz sürücüsü Erem, yaşamını yitirdi. Murat Erem’in cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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