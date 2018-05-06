Devletin zirvesi nikâhta buluştu

Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı. Davetli olduğu halde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül törende yoktu.



Devletin zirvesi, Bakan Özhaseki’nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt’un şahitliğini yaptı. Nikâhı Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven kıydı.



Erdoğan, her zamanki gibi genç çifte üç çocuk tavsiyesinde bulunarak evlilik cüzdanını geline verdi. Özel hologramlı kartla girilen tören için yoğun güvenlik önlemleri alındı.