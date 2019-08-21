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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
21.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Devletin sessiz kalmasını beklemek yanlıştır’

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‘Devletin sessiz kalmasını beklemek yanlıştır’

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu dün Vilayetler Evi’nde düzenlenen Göç Değerlendirme Toplantısı öncesinde Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyım atanmasıyla ilgili konuştu.

Bakan Soylu şunları söyledi:

“Devlet işliyor, hukuk işliyor, demokrasi işliyor ve süreç işliyor. Terörle demokrasi arasında bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler. Elbette ki hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin vermiş olduğu temiz oyları, teröre istismar ettirmemektir. Devlet olarak temel görevimiz budur. Bu görevden yoksun kaldığımız andan itibaren, ne demokrasi ne devlet ne hukuk ne de kurallardan bahsetmek mümkün değildir. Türkiye belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı. Buna kurallar, Anayasa, belediye kanunları, süreç bir cevap verdi. ‘Bir daha bunu tekrarlamayın’ dedi. Fakat hem demokrasiye hem hukuka halel getirmek isteyenler, kelimenin tam anlamıyla devlete kafa tutmaktadırlar, demokrasiyi istismar etmektedirler, milletin temiz oylarına leke sürdürmektedirler. Bunu başka yorumlamak hem yaşadıklarımıza hem de dünyada yaşananlara kör, sağır olmak demektir.
Sandık ve seçilmişlik, demokrasinin en temel ilkesidir ama Avrupa’nın hiçbir ülkesinde, bugüne kadar gördüğümüz gibi bunu eleştirenler de bal gibi biliyorlar ki, son iki yılda İspanya’da, Belçika’da başka ülkelerde yaşananlara Avrupa’daki ve Batı’daki ülkelerin terörle ilişkileri olduğu için sessiz kalmaları, esas itibarıyla, burada bu meseleleri Türkiye gündemine taşımak isteyenlere cevap olur diye sanıyorum. Ama her şeyi istedikleri gibi yorumlamaya çalışanlar buna devam edeceklerdir. Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar. Terörü ve terörizmi, özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin, kuralların, hukukun ve anayasanın sessiz kalmasını beklemek de son derede yanlıştır.” 

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