‘Devletin sessiz kalmasını beklemek yanlıştır’
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu dün Vilayetler Evi’nde düzenlenen Göç Değerlendirme Toplantısı öncesinde Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyım atanmasıyla ilgili konuştu.
Bakan Soylu şunları söyledi:
“Devlet işliyor, hukuk işliyor, demokrasi işliyor ve süreç işliyor. Terörle demokrasi arasında bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler. Elbette ki hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin vermiş olduğu temiz oyları, teröre istismar ettirmemektir. Devlet olarak temel görevimiz budur. Bu görevden yoksun kaldığımız andan itibaren, ne demokrasi ne devlet ne hukuk ne de kurallardan bahsetmek mümkün değildir. Türkiye belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı. Buna kurallar, Anayasa, belediye kanunları, süreç bir cevap verdi. ‘Bir daha bunu tekrarlamayın’ dedi. Fakat hem demokrasiye hem hukuka halel getirmek isteyenler, kelimenin tam anlamıyla devlete kafa tutmaktadırlar, demokrasiyi istismar etmektedirler, milletin temiz oylarına leke sürdürmektedirler. Bunu başka yorumlamak hem yaşadıklarımıza hem de dünyada yaşananlara kör, sağır olmak demektir.
Sandık ve seçilmişlik, demokrasinin en temel ilkesidir ama Avrupa’nın hiçbir ülkesinde, bugüne kadar gördüğümüz gibi bunu eleştirenler de bal gibi biliyorlar ki, son iki yılda İspanya’da, Belçika’da başka ülkelerde yaşananlara Avrupa’daki ve Batı’daki ülkelerin terörle ilişkileri olduğu için sessiz kalmaları, esas itibarıyla, burada bu meseleleri Türkiye gündemine taşımak isteyenlere cevap olur diye sanıyorum. Ama her şeyi istedikleri gibi yorumlamaya çalışanlar buna devam edeceklerdir. Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar. Terörü ve terörizmi, özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin, kuralların, hukukun ve anayasanın sessiz kalmasını beklemek de son derede yanlıştır.”
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