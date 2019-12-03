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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.12.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Devasa kayalar mahallenin üzerine yuvarlandı

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Devasa kayalar mahallenin üzerine yuvarlandı

Denizli’nin Honaz ilçesinde bir taş ocağında dinamitle yapılan kontrollü patlatma sonrası kopan tonlarca ağırlığındaki devasa kaya parçası mahallenin futbol sahasına yuvarlandı. Kayanın düştüğü yerde o esnada kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Honaz ilçesi Aşağıdağdere Mahallesi’nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, özel bir taş ocağında dinamitle kontrollü patlatma yapıldı. Patlama sonrası dağlık alanda kopan tonlarca ağırlığındaki devasa kaya parçası dağdan Aşağıdağdere Mahallesi’ne doğru yuvarlandı. Kaya kütlesi mahallenin futbol sahasına kadar geldi. Kayanın yuvalandığı yerde ev ya da her hangi bir yapı ile birlikte kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Patlatma ve kayanın yuvarlandığı esnada büyük korku ve panik yaşandığını söyleyen köylüler olay sonrası jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise tutanak tutarak bölgeden ayrıldı. Kaya parçası ise olduğu yerde bırakıldı. 

“ÇOCUKLARIMIZI ETKİLENMEYE BAŞLADI”

Olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Aşağıdağdere Mahallesi Murat Efe ise patlamanın dün akşam saatlerinde gerçekleştiğini kaydederek, ara ara yapılan patlamalardan dolayı büyük korku yaşadıklarını ifade etti. Can güvenliklerinin tehlikede olduğunu ifade eden Efe, “Dün saat 17.00 civarı mıcır ocağı patlatma yaptı. Yapılan patlatma sonucunda bu tonlarca ağırlığında ki kaya parçası oradan buraya düştü. Yaklaşık olarak 15 metre aşsa Aşşağıdağdere Mahalle halkının, vatandaşları evini yıkacak edecek artı can kaybı, mal kaybı olacak. Biz yıllardır bu ocakla uğraşıyoruz, bizim isteğimiz bu ocağın durdurulması. Burada yaşayan vatandaşlarımızın ne can güvenliği ne can güvenliği kaldı ne mal güvenliği ne de huzuru kaldı. Okula giden çocuklarımız patlatma olduğunda diyorlar ki deprem oldu. Mıcır ocağı patlattı diye çocuklarımızı etkilemeye başladı. Evlerimiz zarar görüyor. Yetkili birimlere, maden teknik aramaya, bu ocağa izin nasıl verdiler acaba. Bu ocak eğer onların köyünde olsaydı bu izini verirler miydi çok merak ediyorum. Artık yetkili birimleri Allah’a havale ediyorum, ellerini vicdanlarına koyarak bu ocağın kapatılması için gerekeni yapmalarını istiyorum” diye konuştu.

KAYANIN ÇEVRESİNDE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Diğer mahalle sakinleri de Efe gibi mağduriyetlerini ve korkularını dile getirerek yetkililerden olaya çözüm bulunmasını istedi.

Kopan kaya parçasının yanına park eden otomobillerin küçücük kalması ise ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Kayanın çevresinde toplanan vatandaşlar ise eşine ender rastlanacak olayda hatıra fotoğrafları çektirerek olayı trajikomik bir hale getirdiler.

Öte yandan, patlama anında vatandaşlar tarafından çekilen amatör kamera görüntüsü ise patlamanın ne denli şiddetli olduğunu gözler önüne serdi.

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