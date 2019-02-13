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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)
13.02.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Dev operasyonda gözaltı sayısı 206’ya yükseldi

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Dev operasyonda gözaltı sayısı 206’ya yükseldi

Bursa'da dün sabah 4 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'Narko Timsah' adlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 206’ya yükseldi. Emniyette işlemleri tamamlanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı operasyon için dün sabah harekete geçti. 'Uyuşturucu tacirleri ile terör suçluları ve aranan şahıslara yönelik' gerçekleştirilen 'Narko Timsah' adlı operasyona 4 bin polis katıldı.

Dedektör köpekler ile drone da kullanılan operasyonda, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Havadan bir polis helikopteriyle takip edilen operasyonda, bazı evlere kapıları koçbaşları ile kırarak girilebildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 200 şüpheli gözaltına alınırken, 553 gram esrar maddesi, 370 gram metamfetamin maddesi, 295 gram bonzai maddesi, 98 adet ecstasy hap, 9 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınanların sayısının 206’ya yükseldiği bildirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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