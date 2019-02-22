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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE (DHA)
22.02.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Derin sondaj gemisi 'DEEPSEA METRO-1' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Derin sondaj gemisi 'DEEPSEA METRO-1' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Akdeniz’de yapılacak derin sondaj için kullanacağı 'DEEPSEA METRO-1', Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Derin sondaj gemisine 'TCG Heybeliada' ve Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

İspanya’nın Algeciras Limanı’ndan yola çıkan 51 bin 283 groston ağırlığında ve 229 metre uzunluğundaki 'DEEPSEA METRO-1' adlı derin sondaj gemisi, bu sabah saat 08.45’te Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Derin sondaj gemisi, saat 10.30'da Çanakkale önlerine ulaştı.

'TCG Heybeliada' korveti ve Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği gemi, saat 11.00'de boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Naru Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

'DEEPSEA METRO-1', Türkiye’nin ilk sondaj gemisi olan ve adı 'Fatih' olarak değiştirilen derin deniz sondaj gemisi 'DEEPSEA METRO-2' ile birlikte TPAO tarafından kullanılacak ve Türkiye’nin ikinci aktif sondaj gemisi olacak.

Türkiye’nin envanterine dahil edilecek gemi, Karadeniz ve Akdeniz’de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak. 262.5 milyon dolara satın alınan geminin, 10 bin feet’e kadar sondaj yapabildiği, bu rakamın ekstra ekipmanla birlikte 12 bin feet’e kadar çıktığı öğrenildi.

Yalova’ya giden ve 'Fatih'in ikizi olan derin sondaj gemisine, tersanedeki işlemlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isim verilecek.

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