‘Derin FETÖ’ye şafak baskını

İZMİR MİT Bölge Başkanlığı, bugüne kadar tespit edilemeyen, örgütün ‘uykuda’ olarak adlandırılan ‘kripto’ bir elemanını tespit etti. MİT, bu tespitini İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ile paylaştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan mahkeme kararıyla İzmir polisi planlı bir operasyon çalışması başlattı. Altı ay boyunca takip yapıldı, adli izleme kararları ile delillendirme yoluna gidildi. Yapılan tespitler sonunda örgütün firari durumda olan üst düzey 3 imamının FETÖ’yü canlandırmak için İzmir’i kendilerine karargâh olarak seçtikleri tespit edildi. Bunlar; FETÖ’nün geçmişte asker/polis/MİT imamı olan İsa Erbay, Trabzon il imamı Yüksel Yavaş ve Ardahan il imamı Sadettin İliman’dı.

‘ALTIN NESİL’ SORUMLUSU

Yapılan tespitlere göre, İsa Erbay, FETÖ’nün tutuklu ya da hâlâ aranan mensuplarının çocuklarını örgütün ‘gaybubet’ evlerinde eğitiyordu. Bu eğitimin amacı yeni bir ‘altın nesil’ yetiştirmek ve örgütü canlı tutmaktı. Yaşı 18’in altında olan 34 çocuğa eğitim verildiği saptandı. Diğer üst düzey FETÖ mensupları ise firari ya da tutuklu durumda bulunan FETÖ mensuplarının ailelerine ekonomik ve barınma anlamında lojistik yardım sağlıyorlardı. Bu kapsamda tamamında FETÖ mensuplarının oturduğu bir apartmanın kullanıldığı belirlendi. Delillerin toparlanmasının ardından dün eşzamanlı olarak 118 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, çoğu şimdiye kadar deşifre edilmemiş 72 kişi yakalandı. Operasyonu yürüten İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın geçmişte FETÖ’nün hedefinde olan isimlerden biriydi. FETÖ’nün, Hüseyin Aşkın’ın telefonlarını ‘uyuşturucu satıcısı’ olarak uydurma suçlamalarla ve sahte isimle dinlediği tespit edilmişti.

ADIM ADIM TAKİP

İzmir’deki operasyonun önemli ayrıntılarına ve 6 ay boyunca sürdürülen takibin fotoğraflarına Hürriyet ulaştı.