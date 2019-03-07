Derepazarı ittifakı
Yerel seçim öncesi en ilginç ittifak, Rize’nin Derepazarı ilçesinde kuruldu. Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İYİ Parti, bu ilçede aday çıkarmama kararı aldı. CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, Derepazarı’nda MHP’nin adayını desteklediklerini belirterek, “Rize ittifakı kurduk” dedi. MHP İl Başkanı İhsan Alkan ise ittifak iddiasını reddetti.
Rize şehir merkezine 9 kilometre mesafedeki 10 bin nüfuslu Derepazarı’nda Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP ayrı adaylar çıkardı. Seçim yarışı AK Partili Ahmet Ayhan Yıldız ile MHP’li Selim Metin arasında geçerken, Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İYİ Parti ise aday çıkarmama kararı alarak, dolaylı şekilde MHP’yi destekleme kararı aldı. CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, ‘Rize ittifakı’ kurduklarını belirterek, “Biz CHP olarak, kazanacağımız ilçelerde kendi adaylarımızla yarışacağız. Diğer bölgelerde AK Parti’nin kaybetmesini sağlayacağız. Bu doğrultuda, Derepazarı’nda MHP’nin adayını destekliyoruz” dedi. İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık ise bu ilçede teşkilat binalarının olmadığını, çok az oylarının bulunduğunu, bu yüzden aday çıkarmadıklarını söyledi.
MHP İl Başkanı İhsan Alkan ise ittifak iddiasını reddederek, “Onlar çıkaracak aday bulamadılar. Bize herhangi bir destek vermeleri söz konusu değil” dedi. MHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a jest için Rize’de aday çıkarmama kararı almıştı.
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