Derepazarı ittifakı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDerepazarı ittifakı
GeriGündem Derepazarı ittifakı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
07.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Derepazarı ittifakı

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Derepazarı ittifakı

Yerel seçim öncesi en ilginç ittifak, Rize’nin Derepazarı ilçesinde kuruldu. Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İYİ Parti, bu ilçede aday çıkarmama kararı aldı. CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, Derepazarı’nda MHP’nin adayını desteklediklerini belirterek, “Rize ittifakı kurduk” dedi. MHP İl Başkanı İhsan Alkan ise ittifak iddiasını reddetti.

Rize şehir merkezine 9 kilometre mesafedeki 10 bin nüfuslu Derepazarı’nda Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP ayrı adaylar çıkardı. Seçim yarışı AK Partili Ahmet Ayhan Yıldız ile MHP’li Selim Metin arasında geçerken, Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İYİ Parti ise aday çıkarmama kararı alarak, dolaylı şekilde MHP’yi destekleme kararı aldı. CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, ‘Rize ittifakı’ kurduklarını belirterek, “Biz CHP olarak, kazanacağımız ilçelerde kendi adaylarımızla yarışacağız. Diğer bölgelerde AK Parti’nin kaybetmesini sağlayacağız. Bu doğrultuda, Derepazarı’nda MHP’nin adayını destekliyoruz” dedi. İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık ise bu ilçede teşkilat binalarının olmadığını, çok az oylarının bulunduğunu, bu yüzden aday çıkarmadıklarını söyledi.

MHP İl Başkanı İhsan Alkan ise ittifak iddiasını reddederek, “Onlar çıkaracak aday bulamadılar. Bize herhangi bir destek vermeleri söz konusu değil” dedi. MHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a jest için Rize’de aday çıkarmama kararı almıştı.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan altını böyle çizdi: İşi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz

Bayraktar İHA Ukrayna'da test uçuşlarına başlayacak

Sinem Sülün, eski kaynana ve kayınpederini yakalattı

Mustafa Sarıgül, CHP'nin oylarını böldü mü?