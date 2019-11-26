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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil SEVAL/MANİSA (DHA)
26.11.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Dere yatağında cesedi bulunmuştu! İşkence edilip öldürülmüş

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Dere yatağında cesedi bulunmuştu! İşkence edilip öldürülmüş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dere yatağında kolu kopmuş ve yüzü tanınmaz halde bulunan erkek cesedinin Afganistan vatandaşı Mojibullah Azizi'ye (28) ait olduğu belirlendi. Azizi'nin işkence edilip öldürüldüğü üzerinde duruluyor.

​Şehzadeler ilçesinin kırsal Karaağaçlı Mahallesi, Kumlar mevkisindeki kuru dere yatağında dün saat 10.30 sıralarında bulunan cesedin kimlik tespiti tamamlandı.

Jandarma ekipleri, cebinden çıkan Farsça yazılardan yola çıkarak cesedin yabancı uyruklu olma ihtimali üzerine yoğunlaştı. Sağ kolu kopmuş, göğüs kafesi açılmış ve yüzü parçalanmış haldeki cesedin Afganistan vatandaşı Mojıbullah Azizi'ye ait olduğu belirlendi.

İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÜZERİNDE DURULUYOR

Azizi'in işkence görüp öldürüldükten sonra cesedinin dere yatağına atıldığı ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, araştırmalarını sürdürüyor.

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