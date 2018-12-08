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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.12.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

Derbinin ardından öldüren saldırı

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Derbinin ardından öldüren saldırı

İSTANBUL'da geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisini restoranda izleyen Beşiktaş taraftarı 4 kişi maç sonu çıkan kavgada yaralandı. Restoran sahibi ve yanındakiler tarafından kafasına vurulan demir çubukla ağır yaralanan Mehmet Tutulkan (36) bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Tutulkan'ın ölümüne neden olan kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü Maltepe Küçükyalı'da bulunan bir restoranda meydana geldi. Mehmet Tutulkan ve 3 arkadaşı, Beşiktaş -Galatasaray derbisini izlemek buraya geldi. İddiaya göre Beşiktaş taraftarlarının gol sevinci sonrası restoranda tartışma çıktı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından restoranda bulunan diğer kişilerin araya girmesiyle ortam yumuşadı. Maç bitiminde restorandan ayrılan Tutulkan ve arkadaşları, kapı önünde saldırıya uğradı. Restoran sahibi Serhan A. ve yanındakiler, Mehmet Tutulkan ile 3 arkadaşına saldırdı. Tutulkan restoran önündeki demir çubuğu alarak kendini korumaya çalıştı. Ancak elindeki çubuğu alan kişiler, Tutulkan'ın başına defalarca vurdu. Olayda yaralanan 4 kişi, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından ağır şekilde yaralanan Mehmet Tutulkan, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 5 gündür yaşam mücadelesi veren bir çocuk babası Tutulkan hayatını kaybetti. Mehmet Tutulkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından savcılığa sevk edilen 3 kişiden restoran sahibi Serhan A., tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Restoran dışındaki kavga çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde elindeki demir çubuk alınan Mehmet Tutulkan'ın darp edildiği görülüyor.

OLAYDAN 4 SAAT ÖNCE KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Hayatını kaybeden Beşiktaş taraftarı Mehmet Tutulkan, yaşanan olaydan 4 saat önce 5 yaşındaki kızına sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Evde ailesiyle küçük kızının doğum gününü kutlayan Tutulkan'ın son anları cep kamerasıyla görüntülendi.

ACILI BABA KONUŞTU

Mehmet Tutulkan'ın babası Metin Tutulkan , "Gol atıldığında yüksek sesle konuşmalar oluyor. Bunlar 4 arkadaşlar. Onlardan özür diliyorlar. 'Hakkınızı helal edin, rahatsız etmiş olabiliriz' diyorlar. Bunun üstüne hesaplarını ödüyorlar, dışarı çıkıyorlar. Nedendir bilmiyorum, demir sopalarla saldırıyorlar" dedi.

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