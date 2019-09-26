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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli) (DHA)
26.09.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

Depreme deprem sempozyumunda yakalandılar

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen Uluslararası Deprem Sempozyumu’na katılan akademisyenler İstanbul merkezli depremi hissederek, sempozyuma ara verdi. Akademisyenler salonu boşaltarak otelin bahçesine çıktı.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Düzce Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve MÜSİAD tarafından Kocaeli’nin başiskele ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu sırasında İstanbul depremi meydana geldi.

Siena Üniversitesi’nde görevli Prof.Dr. Dario Albarello’nun konuştuğu sırada deprem oldu. Alberello konuşmasını keserek şaşkınlıkla etrafa baktı. Alberello kürsüden aşağı inerken katılımcılar ayağa kalkarak salonu terk etti. Salondaki dev avize sallanırken, katılımcılar otelin bahçesine çıktı. Sempozyuma deprem nedeniyle bir süre ara verildi.

Kocaeli Üniversitesi Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik yaşanan depremle ilgili olarak, "Uluslararası Deprem Sempozyumu sırasında aslında biz de test edildik. Oluşan depremle ilgili biraz teknik bilgi verecek olursak, deprem Marmara Denizi orta Marmara sırtında meydana geldi. 5,8 büyüklüğündeki deprem olduktan sonra artçılar devam ediyor. Daha önceki depremde de olduğu gibi artçı sürecin devam etmesi normal bir durum. Depremin olduğu yer saati itibari ile öğrencilerin okulda olması, herkesin işte olmasına denk geldi. Bu biraz daha paniğin yaşanmasına neden oldu. Genel anlamda bu bölgede 1766’da olan bir deprem var. Orada meydana geldi. Bundan sonraki süreç izlenecek belirlenecek. Bir sonuç çıkarmak elde değil" dedi.

"4,5 - 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu ise 4,5- 4,6 büyüklüğünde depremler olabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"2 gün önce olan depremle aynı yerde bir deprem meydana geldi. Teorik olarak bunun artçıları olacaktır. Bir derece daha düşüğünü bekleyebiliriz. 4,5- 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha olabilir. Tedbirli olabiliriz, vatandaşlar hasarlı binaları varsa kesinlikle girmesinler. İlgililerin talimatlarına dikkat etsinler. Aldığım bilgilere göre valiliğimiz okulları tatil etmiş. Bu da çok önemli bir sonuç. O yüzden bu sıralar dikkatli olmakta fayda var. AFAD olarak 7 gün 24 saat süre ile aktiviteleri takip etmekteyiz. Ülkemizde yılda 23 bin adet deprem meydana geliyor. Buna biz hazırlıklı olmak zorundayız. Biz birey olarak küçük ya da büyük depremlere hazırlıklı olmalıyız. Bunun bilincine ulaşmak zorundayız. Marmara bölgesi önemli."

'BÜYÜK BİR DEPREM GELİR Mİ? ZOR BİR SORU'

AFAD'da görevli Jeoloji Mühendisi Dr. Ramazan Demirtaş bu depremin ardından büyük bir depremin gelip gelmeyeceğinin zor bir soru olduğunu ifade ederek, şu açıklamada bulundu:
"Deprem Marmara sırtında oldu. Kuzey Anadolu fay hattı, Marmara Denizi içerisinde üç segment halinde devam ediyor. En doğuda bulunan Doğu Marmara segmenti, 1999 yılında olan depremin hemen ucundaki bir parça. Yaklaşık 60 kilometre uzunluğunda. Onun devamında Orta Marmara, onun da devamında Batı Marmara segmenti var. Buradaki geçmişe baktığımızda bu depremlerin olduğu yerde 1766 yılından beri bir enerji birikimi var. Buradaki depremlere bakarak ardından büyük bir deprem gelir mi, sorusu gerçekten zor bir soru. Bunu hiç kimse söyleyemez. Ama bu fay hatlarının bir geçmişi var. 3 gün sonra da 50 yıl sonra da büyük bir depremi getirebilir. Ama şu an buradan bir sonuç çıkartmak doğru değil."

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