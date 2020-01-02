Deprem mi oldu? 2 Ocak Kandilli Rasathanesi en son depremler

Deprem mi oldu sorusu, 2 Ocak Perşembe gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 2 Ocak tarihli son depremler listesi

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.01.02 14:18:40 40.8352 28.3542 9.0 -.- 3.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2020.01.02 13:50:18 39.6055 25.9837 4.6 -.- 3.0 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.01.02 13:03:22 39.3672 29.3403 0.0 -.- 1.2 -.- KOPRUCEK-EMET (KUTAHYA) İlksel

2020.01.02 12:06:02 38.2392 41.0025 3.0 -.- 1.9 -.- BABAKAYA-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel

2020.01.02 12:05:44 36.9020 29.2675 3.8 -.- 1.7 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2020.01.02 12:00:17 37.2000 28.1423 0.0 -.- 2.0 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel

2020.01.02 11:56:57 38.7865 43.6533 12.0 -.- 2.4 -.- KUSCU-MURADIYE (VAN) İlksel

2020.01.02 11:54:56 37.2618 27.9973 0.0 -.- 1.7 -.- BENCIK-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2020.01.02 11:47:22 38.7758 43.5663 5.0 -.- 1.9 -.- YUKARIGOLALAN-(VAN) İlksel

2020.01.02 11:20:18 39.6022 25.9870 5.4 -.- 2.2 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.01.02 10:29:33 36.9820 27.5890 16.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.01.02 07:57:48 40.6345 29.1352 5.7 -.- 2.0 -.- CALICA-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.01.02 07:41:25 34.5723 24.6627 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.01.02 06:32:39 36.9360 27.5368 7.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.01.02 05:39:25 39.7588 27.5260 17.5 -.- 1.8 -.- MUSTECAP-BALYA (BALIKESIR) İlksel

2020.01.02 05:31:22 38.4583 38.7943 3.4 -.- 1.9 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2020.01.02 03:45:55 35.8185 29.5097 29.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.01.02 02:49:56 38.2282 30.8183 6.3 -.- 1.7 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2020.01.02 02:09:48 38.3892 33.9775 8.1 -.- 1.8 -.- KAZICIKTOLU-(AKSARAY) İlksel

2020.01.02 00:04:26 37.8808 27.5923 8.6 -.- 2.2 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel