Depo şartı nedir?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından BIST 30 endeksine dahil banka hisselerinde uygulanmaya başlanan 'depo şartı' konusunda detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, depo şartı hakkında merak edilen ayrıntılar...
Satışta depo şartı, bir hisse senedini satmak isteyen yatırımcının, emri ileteceği an itibarıyla emri verdiği aracı kurumdaki hesabında o hisse senedinin bulunması zorunluluğunu getiriyor.
Depo şartı uygulamasında, yatırımcının sattığı miktar kadar hisse senedi takas yükümlülüğü (T+2) yerine getirilene kadar, yani sonraki ikinci işlem gününe kadar ilgili hesaplarda tutulmaya devam ediliyor.
Depo edilen hisse senetleri, takas işlemleri tamamlanana kadar müşteri tarafından iletilen yeni bir emrin karşılığında önceden depo edilmesi gereken hisse senedi olarak değerlendirilemiyor. Benzer şekilde, takas gününde yatırımcının hesabına geçecek hisse senetleri de depo şartı kapsamında dikkate alınmıyor.
Satışta depo şartının uygulanmadığı hisse senetlerinde, Borsa İstanbul'da T+2 valörü uygulanması nedeniyle hisse senedinin 2 iş günü sonrasında teslim edilmesi yeterli oluyor. Yatırımcı, depo şartının uygulanmadığı pay piyasalarındaki satış işlemi sonucunda doğan yükümlülüğünü, gün içinde alım yaparak, ödünç piyasadan o hisse senedini ödünç alarak veya başka bir hesaptan ya da aracı kurumdan virman yaparak yerine getirilebiliyor.
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