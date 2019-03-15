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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DENİZLİ (İHA)
15.03.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Denizli’de garip olay! İşçiler gözaltına alınınca şok oldu…

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Denizli’de garip olay! İşçiler gözaltına alınınca şok oldu…

Denizli’de patronlarının inşaat temeli kazmak için iş makinesi ile Çivril’e gönderdiği 15 işçi, asıl yaptıkları işin patron adına define aramak olduğunu jandarma operasyonu ile gözaltına alınınca anladı.

Edinilen bilgiye göre, ilginç olay Çivril ilçesi Işık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, patronları müteahhit olan şirket çalışanı 15 kişi iş verenlerinin talimatı ile iş makinesi ile ilçeye geldi. Burada inşaat temeli kazdıklarını sanarak çalışmaya başlayan işçiler olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alınınca aslında inşaat temeli değil define çıkarmak için kaçak kazı yaptıklarını öğrendi. Gözaltına alınan 15 kişi daha sonra jandarma karakoluna getirildi. Alınan bilgilerde zanlıların yapılan ilk sorgularında Denizli’de bir inşaat şirketinde çalıştıklarını patronları tarafından Çivril’e gönderildiklerini ve kazı yaptıkları yerde define ya da tarihi eser olduğunu bilmediklerini söyledikleri öne sürüldü. 15 kişi sorgularının ardından gruplar halinde adliyeye sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede definecilerin kaçak kazıda bulduğu bazı materyaller ile kazıda kullanılan bir iş makinesine el konuldu.

Denizli’de garip olay İşçiler gözaltına alınınca şok oldu…


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