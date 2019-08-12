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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DENİZLİ (İHA)
12.08.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Denizli’de akılalmaz ölüm! Cesedi 4 gün sonra bulundu…

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Denizli’de akılalmaz ölüm! Cesedi 4 gün sonra bulundu…

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4 gündür kayıp olan adam odun kesmek için gittiği ormanlık alanda tomrukların altında bulundu.

Olay, Acıpayam ilçesi Gölcük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 gün önce evinden çıkan ancak geri dönmeyen Mevlüt Bağ (55) için jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı. Aramalar bugün sonuç verirken Bağ’ın cansız bedeni ormanlık alanda tomrukların altında bulundu. Bağ’ın ormana odun kesmek için gittiği anlaşılırken olay yerinde yapılan ilk incelemelerde ise kestiği ağacın altında kaldığı anlaşıldı. Yapılan incelemelerinin ardından Bağ’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kestiği ağacın üstüne devrilmesiyle hayatını kaybetti
daha fazla video için

Bağ’ın cesedinin yerini ise koyun otlatmak için Değirmendere Mahallesi Tuz Deresi mevkisine giden çobanların çevreye yayılan kokudan şüphelenerek buldukları öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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