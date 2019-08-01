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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.08.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Denizli’de akılalmaz olay! Hem kepçeyi hem polisi kaçırdı

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Denizli’de çalıştığı inşaat firmasından maaşını alamadığını iddia eden şahıs, fabrika önündeki iş makinesini kaçırdı. Şahıs kendisini durdurmak için kepçenin üzerine çıkan polis memurunu da kilometrelerce yanında götürdü. Şahsı, 5 polis ekibi ile yanındaki polis memuru, kimse zarar görmeden yaklaşık 4 kilometre sonra başarılı bir şekilde durdurabildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Denizli-İzmir karayolu üzerinden Sarayköy ilçesi yakınlarından meydana geldi. İddialara göre, inşaat firmasından çalışan Sıddık K. isimli şahıs, maaşını almak için çalıştığı iş yerine gitti ancak iş yeri yetkilileri maaşının 2 Ağustos Cuma günü (yarın) yatırılacağını söyledi. Buna sinirlenen şahıs ise iş yeri bahçesindeki kepçe diye tabir edilen iş makinesinin üzerine çıktı ve bir anda çalıştırarak hızla iş yerinden uzaklaşmaya başladı. İş yeri yetkilileri ise durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı ve kullandığı kepçeyi İzmir yolunda takibe alarak bir kavşakta durdurmayı başardı. Bu sırada polis memurlarından biri kepçenin üzerine çıkarak şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Polis memuru Sıddık K.’yi sakinleştirmeyi başaramayınca bu defa şahıs trafiğin boş olmasından faydalanarak kepçenin üzerine çıkan polis memurunu da kaçırarak yoluna devam etti. Kepçe ile birlikte kaçırılan polis memuru, şahsı hem eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye hem de kepçeyi durdurmak için kilometrelerce uğraştı. Polis memurunun bu çabası sonunda sonuç verdi.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS DAHA SONRA SERBEST BIRAKILDI

Sıddık K., kaçırdığı polis memuru ve kepçe ile birlikte yaklaşık 4 kilometre ilerledikten sonra 5 polis ekibi tarafından Merkezefendi ilçesindeki 2. Küçük Sanayi Sitesi içerisinde durduruldu. Kepçenin üstünde polis memuru Sıddık K.’yi ikna edip kepçeyi yol ortasında durdurunca polis araçları da iş makinesinin önüne ve arkasına geçerek kepçenin hareket etmesini engelledi.

Olayın ardından onlarca polisi arkasına takan ve kepçe ile kilometrelerce kaçmayı başaran şahıs daha sonra gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sıddık K.’nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

POLİS MEMURU KEPÇEDEN İNERKEN ELİNİ YAKTI

Öte yandan, kaçırılan kepçenin durdurulma anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayı gören bir gördü tanığı ise İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, olaya çok şaşırdıklarını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade etti. Gördü tanığı ayrıca kepçenin üstünde polis memurunun aşağı inerken iş makinesinin egzozuna elini değdirdiğini ve yaktığını da öne sürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

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