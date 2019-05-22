Denizkurdu’nda amfibi tamam
MİLLİ Savunma Bakanlığı, amfibi hücum timlerinin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de devam eden DENİZKURDU-2019 Tatbikatı’nda hücum eğitimlerini ve denizden karaya çıkartmaları başarılı bir şekilde icra ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, her türlü zorlu göreve hazır olan amfibi hücum timlerinin, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de devam eden DENİZKURDU-2019 Tatbikatı’nda da hücum eğitimlerini tamamladığı kaydedildi. Timlerin denizden karaya çıkartmaları başarılı şekilde uyguladığı vurgulandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatlarından olan Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı’na katılan gemiler de dün Antalya, İzmir, Zonguldak gibi ziyaret ettikleri çeşitli kentlerin limanlarında halkın ziyaretine açıldı.
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