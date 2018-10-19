Deniz Harp Okulu üniversite 3. ve 4. sınıftan öğrenci alımı yapacak
Milli Savunma Üniversitesi'nin öğrenci yetiştirdiği Deniz Harp Okulu, üniversitelerin 3 ve 4.ncü sınıflarından öğrenci kabulüne başladı. Hava Kuvvetleri için açtığı pilot alımı ilanının hemen ardından bu kez Deniz Kuvvetleri için ilana çıkan Milli Savunma Üniversitesi, Deniz Harp Okulu için ilanları kabul etmeye devam başladı. Milli Savunma Üniversitesi'nin öğrenci kabulü yapacağını ilan ettiği bölümlerde okuyan üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencileri, koşullar çerçevesinde başvurularını gerçekleştirebilecek. İşte, MSÜ üniversite öğrencisi alım süreci hakkında merak edilenler
Üniversite 3. ve 4. sınıflarda mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin kabul edileceği Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu için başvurular, 18 Ekim Perşembe günü başladı. Üniversitelerin 3 ve 4. sınıflarından Deniz Harp Okulu bünyesine geçen öğrenciler, Milli Savunma Üniversitesi'nin vereceği eğitimi başarıyla tamamlaması halinde, okumakta oldukları bölümlerinin lisans diplomasına ise ayrıca sahip olacak. İşte, MSÜ'nün Deniz Harp Okulu öğrenci alımı başvurusu hakkında bazı bilgiler
DENİZ HARP OKULU DUYURU YAPTI
Deniz Harp Okulu, öğrenci kabulu için yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi;
Türk Deniz Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Deniz Harp Okulu, Deniz Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde görev alacak cesur, dürüst, liderlik özelliklerine sahip, en son teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde akademik eğitim almış deniz subayları yetiştirmektedir.
Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/ Sualtı Savunma (SAS), deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kara birliklerinde görev yapmaktadır.
Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.
Deniz Harp Okulunun İstanbul Tuzla’daki modern yerleşkesinde endüstri, bilgisayar, makine, gemi inşa, elektrik/elektronik mühendisliği dallarında dört yıllık lisans düzeyinde akademik eğitim verilmektedir.
Deniz Harp Okulunda geleceğin subay adaylarına yıl içerisinde verilen akademik eğitimlere ilave olarak çağdaş donanmamızın modern gemilerinde temel deniz eğitimleri ve açık deniz eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanlarda ülkemizi ve dünyayı tanıma imkânı sağlanmaktadır.
Genç Bahriyelileri deniz koşullarına bedensel yönden hazırlamak maksadıyla Deniz Harp Okulunda her türlü spor imkânı sağlanmaktadır. Modern spor tesisleri ile geleceğin subay adaylarına deniz sporlarına yönelik yelken, kürek ve yatçılık eğitimleri verilmekte, tüm spor branşlarında ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalara katılmaları sağlanmaktadır.
Deniz Harp Okulu öğrencilerine Türk Deniz Kuvvetlerinin özel ihtisas sahibi uzmanları tarafından “bir yıldız dalıcı eğitimi” ve “usta yelkenci eğitimi” verilmektedir. Ayrıca verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan Deniz Harp Okulu öğrencilerine “DİNGİ (D-1, D-2, D-3) usta yelkenci sertifikası” verilmektedir.
Öğretim binaları, laboratuvarlar, spor tesisleri, sosyal tesisler, kayıkhane ve öğrenci yaşam alanları ile eşsiz olanaklara sahip olan Deniz Harp Okulunun seçkin eğitimini tamamlayan Teğmenler mezun oldukları gün maaş almaya başlamakta, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı sosyal, sağlık, OYAK üyeliği ve lojman gibi olanaklardan faydalanma hakkına sahip olmaktadır.
Deniz Harp Okulu mezunu subaylar için yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora imkânları da mevcuttur.
Deniz Harp Okuluna alınan öğrenciler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına yetiştirilir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına yetiştirilecek öğrenciler Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları dikkate alınarak deniz, ikmal, deniz piyade, deniz istihkam sınıflarına ayrılır.
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, subay diploması yanında, okumuş oldukları bölüme istinaden lisans düzeyinde bir mühendislik diploması verilmektedir.
Deniz Harp Okulundan mezun olan teğmenler “uzak yol vardiya zabitliği” ve “uzak yol vardiya mühendisliği” sınavları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer unsurlarındaki hizmet süresine göre, “uzak yol kaptanlığı” ve “uzak yol baş makinistliği” sınavlarına girmeye hak kazanmaktadır.
DENİZ HARP OKULU ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Erkek öğrencilerin başvurabileceği ilanı, yalnızca üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencileri değerlendirebilecek. Aşağıdaki kılavuzu dikkatle okuyan ve başvurmak isteyen adaylar, 18 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.
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