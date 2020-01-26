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Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir) (DHA)
Haber Giriş: 26.01.2020 - 16:27,Son Güncelleme:/

Deniz çekildi, antik limanın kalıntıları su yüzeyine çıktı

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Deniz çekildi, antik limanın kalıntıları su yüzeyine çıktı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören sahilinde gelgit nedeniyle deniz çekilince 2 bin 500 yıllık antik limanın kalıntıları su yüzeyine çıktı.

Burhaniye ilçesinin 2 kilometre batısındaki Karataş mevkisinde tepelerden başlayarak geniş bir alana yayılan Adramytetion antik kentine ait limanın kalıntıları, denizin yaklaşık 2 metre çekilmesiyle ortaya çıktı. Ören sahilinde sabah sporu yapan vatandaşlar 2 bin 500 yıllık limanın kalıntılarını görünce şaşkınlık yaşadı.

Sahilde yürüyüş yapan emekli astsubay Timur Yılmaz, "Ben yıllardır buralarda yürürüm. Sahili seyrederim. İlk defa denizin bu kadar çekildiğini gördüm. 2500 yıllık tarihi Adramytetion Limanı göründü. Su bir hayli çekilmiş” dedi.

İnşaat ustası Kemal İşi ise, "Yıllardır sahilde yürürüm. Suyun bu kadar çekilmesini ilk defa gördüm. Antik liman göründü" ifadelerini kullandı.

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