DHA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 11:20,
Deniz Baykal'ın hastanede tedavisi sürüyor
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geçen Çarşamba günü Ankara'daki evinde rahatsızlanması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baykal, solunum yolu enfeksiyonu teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Baykal'ın tedavisine 1-2 gün daha devam edileceği bildirildi.
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