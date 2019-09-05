‘Denetimli çevreciler’ 1 milyon 150 bin ağaç dikti
Adalet Bakanlığı’nca geçen hafta başlatılan ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ ile Türkiye çapında, 7 bin hükümlü 32 bin 500 kilometrekarelik alan ve ayrıca 6 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolunu temizledi. Son üç yılda 1 milyon 150 binden fazla fidan dikimi ile yaklaşık 2 milyon 400 bin ağacın bakımı yine denetimli serbestlik hükümlülerince yapıldı.
10 BİN HÜKÜMLÜ KATILDI
Denetimli Serbestlik kapsamında geçen hafta Türkiye genelinde piknik alanları, yeşil alanlar, mesire alanları, parklar ve diğer yeşil alanların bakım ve temizliği yapılmıştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da etkinlik kapsamında Ankara Gölbaşı’nda hükümlülerle birlikte çöp toplayıp çevre temizliği yapmıştı.
Adalet Bakanlığı çevre temizliği projelerinin yanı sıra ağaçlandırma çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda temmuz itibarıyla 10 binden fazla hükümlünün katılımıyla Türkiye genelinde 3 bin 114 hektarlık alana yaklaşık 212 bin fidan dikimi ile yaklaşık 600 bin ağacın bakımı yapıldı. Son üç yılda ise 1 milyon 150 binden fazla fidan dikimi ile yaklaşık 2 milyon 400 bin ağacın bakımı yine denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından yapıldı. m Oya ARMUTÇU/ANKARA
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