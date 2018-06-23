Demirören Medya Grubu Muharrem İnce’nin İstanbul mitingini canlı olarak aktardı

Türkiye 24 Haziran seçimlerine gitmeye hazırlanırken partiler de seçim çalışmaları kapsamında son mitinglerini bugün gerçekleştiriyor. CHP’nin adayı Muharrem İnce de büyük İstanbul mitingini bugün gerçekleştirdi. Bazı haber sitelerinde ise İnce’nin mitinginin canlı olarak yayınlanmadığı iddia edildi. Ancak Demirören Medya Grubu iddiaların aksine tüm yayın organlarıyla mitingi canlı olarak okuyucularına aktardı.



Mitingden anlık görüntülerle Muharrem İnce’nin konuşması Demirören Medya Grubu’nun yayınları; Hürriyet, Milliyet, Posta, Vatan, CNN Türk internet sitelerinden okuyuculara anlık olarak aktarılırken CNN Türk haber kanalı da mitingi canlı olarak izleyicilerine ulaştırdı. Grubun tüm haber sitelerinde ayrıca mitingden gelen tüm fotoğraflar foto galerilerle okuyuculara sunuldu.



































