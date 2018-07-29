Delegeleri imzaya çağırdı
CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, delegelere seslenerek, “Hepsini, yarın (bugün) saat 10.00’da noterlere çağırıyorum. 1250 arkadaşımız imza vermeli. 1250 arkadaşımız bunu vermezse benim yapacağım bir şey yok, ben çekilirim kenara. Koltuk derdinde falan değilim Türkiye derdindeyim” dedi. İnce daha sonra ise sözlerini, “Öyle demedim. 1250’nin 1250’si de imza verirse daha doğru olur ama bin imza olsun ben yarın bin imza bekliyorum. 800 olsun, 900 olsun tartışmalı bir durum olmasın. 850 imza olsun herkes gitsin notere” şeklinde düzeltti.
Milletvekillerinin delegelere imzanı geri çek baskısı yaptığını söyleyen İnce şöye konuştu: “Şuan kurultay delegelerini ikna peşindeler. Teklifler veriliyor. Bu ayıp, utanıyorum bundan. Ses kayıtları, mesajlar var. Milletvekilleri imza verenlerin peşinde. Bunu değiştireceğiz. Ben Kılıçdaroğlu’nun karşına çıkmayacağım sözünün arkasındayım. Şartlar bunu gerektirdi. Türkiye’de yeni bir dönem var artık. Beş sene sonra Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olacak mıdır? Olmayacaktır. O zaman koltuktan ayrılmalıdır. Türkiye’yi yönet diyenler şimdi bana partiyi mi vermiyorsunuz? Örgütün vicdanına bırakıyorum. Biraz akıl biraz zeka. Erdoğan mevcut yönetimden memnun değil mi? Ben onu düşüremedim ama salladım.
Kurultay toplanmazsa partiyi çok büyük kötülük olur. Böyle olmaz, değişim sağlanmalı. Partiyi barıştıralım. Demokratikleştireceğiz. Neden tasfiye yapayım, sandıklar kurduracağım. Ben hepinizin genel başkanı olacağım. 1 milyon genç üye yapacağız.
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