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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.12.2018 - 12:29, Son Güncelleme:

Dehşeti yaşadı! O sözü söyleyince bıraktılar

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde, emekli olduktan sonra şehiriçi şoförlüğü yapan Ömer Aşık, durakta yolcu beklerken 3 gaspçının saldırısına uğradı. Ömer Aşık’ın boğuşma sırasında “Ben emekli polisim” demesi üzerine panikleyen 3 saldırgan, omuzuna bıçağı vurduktan sonra paniğe kapılarak araçtan inip kaçmayı başardı.

Olay, önceki akşam saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nazilli şehir merkezinde hizmet veren 09 M 1515 plakalı 4 numaralı şehiriçi minibüsü, durakta yolcu gibi bekleyen 3 kişi tarafından durduruldu.

Dehşeti yaşadı O sözü söyleyince bıraktılar

Aracın boş olduğunu gören saldırganlar, araca biner binmez araç şoförü emekli polis memuru Ömer Aşık’ın boğazına bıçak dayadı. Yüzlerinin yarısı kapalı olan 3 gaspçıya uzun süre direnen şoför Ömer Aşık ile gaspçılar arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında bıçak darbelerinin hedefi olan Aşık, boğazı, sağ omzu ve elinden yaralandı. 

Ömer Aşık’ın boğuşma sırasında “Ben emekli polisim” demesi üzerine panikleyen 3 saldırgan, omuzuna bıçağı vurduktan sonra paniğe kapılarak araçtan inip kaçmayı başardı. Amaçlarına ulaşamayan saldırganları aracıyla bir süre takip etmeye çalışan Aşık, polisi arayarak yardım istedi. Nazilli Devlet Hastanesi acil servisine giden Aşık’ın boğaz ve elindeki yaralara pansuman yapılırken, omzunda oluşan 5 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre derinliğindeki yaraya 8 dikiş atıldı. 

Araç içi kameraya saniye saniye yansıyan saldırı görüntülerinde, Ömer Aşık’ın 3 gaspçıya direnmesi ve yaşanan boğuşma ile omzunda derin bir yara açan bıçaklama anı yer aldı. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

EL FRENİNİ SİLAH SANDILAR

Gece nöbetindeyken yolun kenarında bekleyen 3 kişinin aracın boş olduğunu görünce ıslık çalıp minibüsü durdurduğunu belirten Ömer Aşık, yaşadığı korku dolu anları şu şekilde anlattı: 

“Binmeleri için durduğum sırada hemen içeri girip boğazıma bıçak dayadılar. ‘Ben polisim, niye böyle bir şey yapıyorsunuz, size gösteririm şimdi’ deyip boğazıma dayanan bıçağı ittirdiğimde elim yaralandı. Panikleyip kaçmaya çalışırken, sağ omzuma bıçak vurdular. Boğuşma sırasında araba kaymaya başlamıştı. El frenini çekmek için eğildiğimde silah çıkaracak zannettiler. Ondan sonra üçü birden kaçıp gittiler. Üzerimde en fazla 120 lira vardı. Aram başı 40 lira düşer. 40 lira için böyle bir riske nasıl girilir anlayamıyorum.” 

 

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