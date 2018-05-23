Dehşet! ‘Mermiler bitmesine rağmen tetiğe basıyordum’

Mahkeme tutuklu sanık Nazmi Akdağ’ın tahliyesine ve diğer sanıklar Ercan Akdağ ile Ferit Akdağ’ın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Kağıthane’de 31 Ekim 2017’de ğrencileri okula bırakan 44 yaşındaki servis şoförü Kıyasettin Tacar’ın minibüsünün yolu saat 08.30 sıralarında kesildi. O sırada servis aracının içinde öğrencilere bakmakla görevli Güler Tacar da vardı. Ercan Akdağ’ın kullandığı diğer aracın içinde kardeşi Ferit Akdağ ile uzaktan akrabası Nazmi Akdağ vardı. Otomobilinden inen Ferit Akdağ, servis şoförü Kıyasettin Tacar’ın minibüsünün camından peş peşe ateş etti. Kıyasettin Tacar hayatını kaybetti.

Cinayetten sonra kaçan Ferit Akdağ, Antalya yakınlarında yakalanarak cezaevine gönderildi. Savcılık üç sanık Ferit Akdağ, Ercan Akdağ ve Nazmi Akdağ hakkında “kan gütme saikiyle ve tasarlayarak adam öldürme” suçundan ağırlaştırılmış hapis istemiyle dava açtı.

7 YIL HAPİS YATMIŞ

İddianamede, maktul Kıyasettin Tacar’ın 11 yıl önce sanıklardan Ercan Akdağ’ı yaralamaktan 7 yıl hapis yattığı belirtildi. Kıyasettin Tacar’ın cezaevinden çıktıktan sonra Ercan Akdağ’ın yakınlarıyla aynı semtte oturduğunun belirtildiği iddianamede, Ercan Akdağ’ın kardeşi Ferit Akdağ’ın birkaç defa maktul Kıyasettin Tacar’a mahalleden taşınması için uyarıda bulunduğunu, ancak Tacar’ın taşınmadığı öne sürüldü.

“SİLAH TAŞIDIĞINI BİLSEYDİM ENGEL OLURDUM”

İstanbul 17.Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta görülen duruşmaya maktul Kıyasettin Tacar’ın eşi Huri Tacar, olay sırasında araçta bulunan servis hostesi Güler Tacar ve 3 tutuklu sanık katıldı. Duruşmada ifade veren sanık Ercan Akdağ şunları söyledi: “Kardeşi bir anlık gaflet ve cehalet içinde bu olayı gerçekleştirdi. Babam maktul Kıyasettin Tacar’a buradan taşınıp gitmelerini söylemişti. Onlar da taşınmadı. Olay sırasında özürlü olduğum için araçtan inemedim. Kardeşimin silah taşıdığını bilseydim ona engel olurdum”.

Diğer sanık Ferit Akdağ da, “Ercan benim ağabeyim olur. Maktul Kıyasettin Tacar ağabeyimi 11 yıl önce silahla yaralamıştı. Aynı muhitte oturduğumuz için olay günü bana el kol hareketi yaptı. Ben de aracın ön camına giderek şarjördeki mermileri maktule ateşledim. O an şok yaşıyordum. Mermiler bitmesine rağmen tetiğe basıyordum” dedi.

“6 EL SİLAH SESİ DUYDUM”

Olay sırasında minibüste olan Güler Tacar ise, “Maktul benim amcam olur. Minibüste hosteslik yapıyordum. Öğrencileri bırakıp eve döndüğümüz sırada sanıkların içinde olduğu araç aniden önümüzde durdu. Sanık Ferit Akdağ araçtan indi ve “silahı ver” dedikten sonra amcama baktı. Amcam “ne yapıyorsun, dur yapma” diye iki elini kaldırarak ona durmasını söyledi. Bana da “kızım kendini aşağı at” dedi. Ben kaçtım. 6 el silah sesi duydum” dedi.

Maktul Kıyasettin Tacar’ın eşi Huri Tacar ise, sanıkların eşini tehdit ettiğini ve kayınpederinin iki tarafı barıştırmak istediğini ancak karşı tarafın barışmayı kabul etmediğini söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme sanıklardan Nazmi Akdağ’ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Ercan Akdağ ile Ferit Akdağ kardeşlerin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.