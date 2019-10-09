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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
09.10.2019 - 19:37, Son Güncelleme:

Dehşet anlarını anlattı: Beni yere yatırdı. Üstüme oturup...

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Dehşet anlarını anlattı: Beni yere yatırdı. Üstüme oturup...

Beyoğlu’nda babası Muzaffer A. tarafından şekilde dövülen Tuğba A. (19), ifadesinde yaşadığı dehşeti anlattı. Babasının 15 dakika şiddet uyguladığını belirten Tuğba A., "Babam beni yere yatırdı. Üzerime oturdu. Daha sonra kollarıma bastırarak defalarca yumrukladı" dediği belirtildi.

Şehit Muhtar Mahallesinde yaşayan Tuğba A., 5 Ekim günü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, babasının kendisini darbettiğini ve iki dişinin kırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Tuğba A., olaya ilişkin görüntüleri de polise teslim etti. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan Muzaffer A., ifadesi alındıktan sonra, nöbetçi savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tepki toplaması üzerine Muzaffer A. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkardı. Muzaffer A., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar yakalayarak gözaltına aldı. Bugün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer A., Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı’nca ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza H?kimliği’nce ifadesi alınan Muzaffer A. ’Basit yaralama’ suçundan tutuklandı.

’SAÇIMDAN TUTUP DUVARA VURDU, İDRAR OLAN YERE YATIRDI’

Tuğba A.’nın darp sonrası gittiği Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğinde alınan ifadesinde yaşadığı dehşeti anlattı. Tuğba A. ifadesinde, şunları söyledi:

"Babam annem ve ben aynı evde yaşıyoruz. Annem yüzde 87 engelli ve yatalak hasta. Sabah saatlerinde uyuyordum. Pencere kapanma sesine uyandım. Babam salondaki pencereleri kapatıyordu. Yağmur yağıyordu. Ama ben astım hastası olduğum için babama pencerenin birini kapatmamasını söyledim. Babam da evi su basacak dedi. Ben de şu kadarcık suyla kim ölecek hava alayım dedim. Babam bunun üzerine bana bu evde kararları ben veririm dedi. Bağırmaya başladı. Boğazımdan tuttu ve beni annemin olduğu yere itti. Bu sırada annemin yerde bulunan idrar torbasına bastım. Torba patlayınca her yer idrar oldu. O an anneme bağırdım. Video çek dedim. Babam saçımdan tutarak beni duvara vurmaya başladı. Ben bir şey yapmadım. Yere yatırdı ve üzerime oturdu. Ellerimi tuttu, daha sonra da kafamı yumruklamaya başladı. Kalkmaya kalktıkça da vurmaya devam etti. Yaklaşık 15 dakika boyunca beni darp etti."

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