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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
02.03.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Sağlık ocağında dehşet anları... Doktoru odaya kilitleyerek kurtardılar

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Sağlık ocağında dehşet anları... Doktoru odaya kilitleyerek kurtardılar

İstanbul, Esenyurt'ta bir sağlık ocağına gelen kişi, rapor yazmayan doktora saldırdı. Doktorun boğazını sıkan saldırgan, polis gelmeden olay yerinden kaçtı. 

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  • Sağlık ocağında doktora saldırı
  • Sağlık ocağında doktora saldırı
  • Sağlık ocağında doktora saldırı
  • Sağlık ocağında doktora saldırı
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Olay Esenyurt'taki bir sağlık ocağında 28 Şubat'ta meydana geldi. Adli kontrol uygulaması olan bir kişi, karakola imza atmaya gitmeyince rapor için sağlık ocağına başvurdu. Doktor Nurullah Araskil, muayene ettiği kişinin herhangi bir sorununun olmadığını gördü. Bu kişi, adli kontrol uygulaması nedeniyle polis merkezine gidemediğini söyleyerek kendisine rapor vermesini istedi. Ancak doktor Nurullah Araskil bu talebe olumsuz yanıt verdi.

DOKTORUN BOĞAZINI SIKTI

Tartışmaya başlayan saldırgan, doktor Araskil'in boğazını sıktı. Sağlık ocağından korku dolu anlar yaşandı. Hemşire ve hasta yakınları tarafından güçlükle doktorun boğazı bıraktırılan saldırgan, daha sonra aracına gitti.

Aldığı bir cisimle tekrar sağlık ocağına gelen kişinin amacı doktora tekrar saldırmaktı. Ancak doktoru odaya kilitleyen görevliler kapıyı açmadı. Saldırgan olay yerine çağrılan polis gelmeden kaçtı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayla sonrası polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

 

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