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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.03.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Dehşet anları... Bir anda alev topuna döndü

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Dehşet anları... Bir anda alev topuna döndü

Gaziantep'te sobayı tutuşturmak isteyen bir kişi alev alev yandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda alevler arasındaki kişi hortumla söndürülürken olayda 2 kişi yaralandı. 

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  • Alev alev yanan adam hortumla söndürüldü
  • Alev alev yanan adam hortumla söndürüldü
  • Alev alev yanan adam hortumla söndürüldü
  • Alev alev yanan adam hortumla söndürüldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Galericiler Sitesi'nde bulunan bir oto galeride sönen sobayı tutuşturmak isteyen Ahmet Ö., sobaya yanıcı sıvı madde dökmek istedi.

Bu esnada alevler bir anda yoğunlaşınca Ahmet Ö, panikle elindeki plastik şişede bulunan sıvı maddeyi üzerine de döktü. Kısa sürede üzerindeki kıyafetlere alev sıçrayan Ahmet Ö. alev topuna döndü.

Olay esnasında Ahmet Ö.'nün yanında bulunan Mahmut T.'nin de üzerine alevler sıçradı. Önce Ahmet Ö, sonra da Mahmut T. kendisini dışarı atmayı başardı. Yanan iki kişi de kıyafetlerini çıkararak alevlerden kurtulmaya çalışırken, iş yeri sahibi Mustafa T. ise iş yerinin önündeki hortumla Ahmet Ö.'ye su sıkarak alevleri söndürdü. Mustafa T, elindeki hortum ile daha sonra ise alevlerden etkilenen oğluna su sıktı.

Vücudunda yanıklar oluşan Ahmet Ö. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayı hafif yanıklarla atlatan Mahmut T. ise ilk müdahalesinin ardından taburcu edildi.

Saniye saniye kameraya yansıyan olay nedeniyle iş yerinde hasar oluştuğu da öğrenildi. 

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