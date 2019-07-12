Define hayali hastanede son buldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDefine hayali hastanede son buldu
GeriGündem Define hayali hastanede son buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
12.07.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Define hayali hastanede son buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Define hayali hastanede son buldu

Mamak'ta kaçak kazı yaparken yakalanan ve hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakılanların da arasında olduğu 3 kişi, aynı yerde kazdıkları 30 metrelik çukurda biriken gazdan zehirlendi. Zehirlenen 3 kişi ile yardıma çağırdıkları 2 arkadaşları hastanede tedavi altına alındı. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mamak ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 Temmuz'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda define bulma hayaliyle 30 metrelik çukur ile zeminde farklı yönlere giden çok sayıda tünel kazdıkları belirlenen A.Ç. ve A.S. suçüstü, bir kişi de çevreyi gözetlerken yakalandı.

Olay yerinde bir araç, bir tabanca, 6 fişek, 2 cep telefonu, bir jeneratör, 5 litre benzin, 30 metrelik merdiven, 2 kancalı makara sistemi, şerit metre, lamba ve maske ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SERBEST KALINCA KAZIYA DEVAM ETMİŞLER

Serbest kaldıktan kısa süre sonra aynı yere giderek kazıya devam ettikleri öğrenilen A.S. ile beraberindeki F.Ç ve Ü.K. tünellerde biriken gazdan zehirlendi.

Yardıma çağırdıkları İ.K. ve M.B'nin de gazdan zehirlenmesi üzerine 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi görenlerden 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
S-400'ler gelmeye başladı... İşte dev uçağın indiği şehir
Bylock kullanıcısı... Turuncu kategoride! Hakan Şükür lüks içinde yaşıyor
3 ilde son bir ayda 12 kişi öldü! 'Bu belirtiler varsa hastaneye gidin'
Günün kahramanı olmuştu... Nefes kesen görüntüler ortaya çıktı