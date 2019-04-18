Define çetesi
Aralarında bir polis şefi ve bir Jandarma albayın da bulunduğu 14 kişi, Mudurnu’da define ararken suçüstü yakalandı. Kendilerini “FETÖ’nün altınları gömülü, devletin kontrolünde arama yapıyoruz” diye savunan çeteden 5 kişi tutuklandı.
SORUŞTURMA dosyasındaki iddialara göre Cumhurbaşkanlığı’nda görevli Faruk E., Ankara Kaçakçılık Şube Müdürü Metin K. ve Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Komutanlığı’nda görevli Jandarma Albay Kadir Y. ile Hasan K., Ankara’da bir lokantada tarihi eser kaçakçıları ve definecilerle bir araya geldi. Burada Mudurnu ilçesine bağlı Güney Felakettin köyünde kaçak kazı konuşuldu. Grup define aramak üzere Bolu’ya gitti.
KÖYDE KEPÇEYLE KAZI
Bu isimler Bolu’da bir otele yerleşirken, birlikte hareket ettikleri defineciler ise kepçeyle Güney Felakettin köyünde kazı yapmaya başladı. Kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla bölgeye baskın yaptı. Burada 9 kişi gözaltına alınırken, emniyet müdürü, jandarma albayı ve Cumhurbaşkanlığı çalışanın da aralarında bulunduğu 5 kişi de kaldıkları otelde yakalandı.
Otelde gözaltına alınan Faruk E., Metin K. ve Kadir Y. ile Hasan K., “FETÖ’nün altınları gömülüymüş, devletin kontrolünde arama yapıyoruz” diyerek gözaltına itiraz etti. Ancak arama ile ilgili mahkeme kararı veya izin belgesi gösteremeyen kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden Faruk E., Metin K. ve Kadir Y. dahil 5’i tutuklandı.
Köylüler nöbet tutuyor
VALİLİK VE SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, 13 Nisan’da Metin K. ve Kadir Y.’nin Bolu İl Jandarma Alay Komutanı ile görüştükleri, tutanağa göre görüşmede Albay Y.’nin gizli bir görev için geldiklerini ve işin başında Külliye’den birisinin olduğunu beyan ettiğinin belirlendiği aktarıldı. Emniyet müdürü M.K’nin ise “Güney Felakettin köyünde bir kazı yapılacağını, kazı sonrasında çıkan malzemelerin Ankara’da Külliye’ye götürüleceğini ve gizli ödeneğe aktarılacağını” belirterek, bölgede jandarma ve sivil kimsenin bulunmamasını istedikleri aktarılan açıklamada, konunun Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesi üzerine şahısların gerçek kimlikleri ve bu şekilde bir görevlendirme olup olmadığının soruşturulduğu ifade edildi.
Valilikten yapılan açıklamada ise “Kaçak kazı olayında yakalanan şahıslardan hiçbirisi Cumhurbaşkanlığı çalışanı değildir” denildi.
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