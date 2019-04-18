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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN
18.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Define çetesi

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Define çetesi

Aralarında bir polis şefi ve bir Jandarma albayın da bulunduğu 14 kişi, Mudurnu’da define ararken suçüstü yakalandı. Kendilerini “FETÖ’nün altınları gömülü, devletin kontrolünde arama yapıyoruz” diye savunan çeteden 5 kişi tutuklandı.

SORUŞTURMA dosyasındaki iddialara göre Cumhurbaşkanlığı’nda görevli Faruk E., Ankara Kaçakçılık Şube Müdürü Metin K. ve Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Komutanlığı’nda görevli Jandarma Albay Kadir Y. ile Hasan K., Ankara’da bir lokantada tarihi eser kaçakçıları ve definecilerle bir araya geldi. Burada Mudurnu ilçesine bağlı Güney Felakettin köyünde kaçak kazı konuşuldu. Grup define aramak üzere Bolu’ya gitti.

KÖYDE KEPÇEYLE KAZI

Bu isimler Bolu’da bir otele yerleşirken, birlikte hareket ettikleri defineciler ise kepçeyle Güney Felakettin köyünde kazı yapmaya başladı. Kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla bölgeye baskın yaptı. Burada 9 kişi gözaltına alınırken, emniyet müdürü, jandarma albayı ve Cumhurbaşkanlığı çalışanın da aralarında bulunduğu 5 kişi de kaldıkları otelde yakalandı.

Otelde gözaltına alınan Faruk E., Metin K. ve Kadir Y. ile Hasan K., “FETÖ’nün altınları gömülüymüş, devletin kontrolünde arama yapıyoruz” diyerek gözaltına itiraz etti. Ancak arama ile ilgili mahkeme kararı veya izin belgesi gösteremeyen kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden Faruk E., Metin K. ve Kadir Y. dahil 5’i tutuklandı.

Define çetesi

Köylüler nöbet tutuyor

VALİLİK VE SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, 13 Nisan’da Metin K. ve Kadir Y.’nin Bolu İl Jandarma Alay Komutanı ile görüştükleri, tutanağa göre görüşmede Albay Y.’nin gizli bir görev için geldiklerini ve işin başında Külliye’den birisinin olduğunu beyan ettiğinin belirlendiği aktarıldı. Emniyet müdürü M.K’nin ise “Güney Felakettin köyünde bir kazı yapılacağını, kazı sonrasında çıkan malzemelerin Ankara’da Külliye’ye götürüleceğini ve gizli ödeneğe aktarılacağını” belirterek, bölgede jandarma ve sivil kimsenin bulunmamasını istedikleri aktarılan açıklamada, konunun Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesi üzerine şahısların gerçek kimlikleri ve bu şekilde bir görevlendirme olup olmadığının soruşturulduğu ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise “Kaçak kazı olayında yakalanan şahıslardan hiçbirisi Cumhurbaşkanlığı çalışanı değildir” denildi. 

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