Dede toprağında stres attı... 'Serez çarşısı kör, Serez çarşısı dilsiz'
BEŞTEPE’ye gizlice çıkarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğü, Erdoğan’ın da ona ‘CHP genel başkanlığı’ için destek vaadinde bulunduğu iddialarıyla karşı karşıya kalan eski CHP milletvekili Muharrem İnce, konuyu yargıya taşıyıp soluğu dede toprağı Balkanlar’da aldı.
Muharrem İnce birkaç akrabasıyla birlikte Yunanistan’ın Selanik, Kavala, Gümülcine ve Serez bölgelerini kapsayan bir geziye çıktı. Ağır geçen haftanın stresini atmak için telefonlarını da kapatan İnce, Serez çarşısında çektirdiği fotoğrafı Nazım Hikmet’in “Şeyh Bedrettin Destanı” şiiriyle paylaştı:
“...Yağmur çiseliyor / Serez’in esnaf çarşısında / bir bakırcı dükkânının karşısında / Bedreddinim bir ağaca asılı...
Yağmur çiseliyor / Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir / Ve yağmurda ıslanan / yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin çırılçıplak etidir...
Yağmur çiseliyor / Serez çarşısı dilsiz / Serez çarşısı kör / Havada konuşmamanın, görmemenin kahrolası hüznü / Ve Serez çarşımı kapatmış elleriyle yüzünü...”
İnce, iddiayı yazan Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan hakkında 5, iddiayı ortaya atan Talat Atilla hakkında ise 3 kuruşluk manevi tazminat davası açmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da her iki isim için ‘görevi kötüye kullanarak iftira ve hakaret’ suçlarından soruşturma açılmasını talep etmişti.
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